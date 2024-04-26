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Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 15. kez kazanan sarı-kırmzılılar, kendisine ait olan 14 maçlık rekoru da geliştirmiş oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

İLK YARIDA REKOR ŞUT VAR, GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birçok gol pozisyonuna girse de 26 şut atılmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Adana Demirspor'un 11, Galatasaray'ın 15 şut çektiği ilk yarı, bu sezon ilk yarısı en fazla şuta sahne olan Süper Lig maçı oldu.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE SIK SIK OYUN DURDU

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda oyun, sakatlıklar nedeniyle sık sık durdu. Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 11. dakikada yerini Jovan Manev'e bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

ZIYECH PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Dries Mertens'in yay üzerinden indirdiği topa sol ayağıyla çok sert vuran Hakim Ziyech, topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı takımını 1-0 öne geçirdi. Ligdeki 4. golünü atan Ziyech, bu gollerin hepsini ceza sahası dışından attı.

KEREM DEMİRBAY SAHNE ALDI

Müsabakanın 64. Kaan Ayhan'ın pasıyla çizgiye inen Kerem Demirbay, dar açıdan çok sert vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

NOKTAYI ICARDI KOYDU

90+1 dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, hemen yanındaki Icardi'ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi. Müsabaka da bu skorla tamamlandı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

14 maçtır kazanan Galatasaray, konuk olduğu Adana Demirspor'u yenerek ligde üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendisine ait ligde üst üste kazanma rekoru kırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Veysel null:

Kalplerde yıldız gönüllerde ay Şampiyonsun Galatasaray...

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Veysel null:

ben bu sitede hep dedim Galatasaray fark ata ata şampiyon olacak diye.. bazıları burun kıvırıyordu...

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Mert Can:

Galatasaray çok zalım oynuyor, acımıyor, kimsenin göz yaşına bakmıyor, merhamet etmiyor.

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Onur Başoğlu:

şampiyonluk meşalesini yakın ????

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Murat Celik:

şampiyon Galatasaray

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