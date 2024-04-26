Yanlışlıkla kendi tacizini kaydetti: Görüntüleri paylaşarak tacizciyi ifşaladı

Spor salonunda egzersiz yapan kadın o anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydederken gördüğü şey karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kadın, çektiği görüntülerde arkasını döndüğünde başka bir kişinin elinde cep telefonuyla onu videoya çektiğini gördü.

TACİZ ANLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşadıkları karşısında susmayan kadın, tacizciye unutamayacağı bir ders verdi ve o anları, "Kendimi kaydediyordum ama görünen o ki tek kişi ben değilmişim" notunu ekleyerek sosyal medya hesabı TikTok'tan paylaştı.

"BENİ KAYDETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Görüntüleri arabada izlediğinde taciz anlarını fark ettiğini söyleyen genç kadın, "İlerlememi ve formumu görmek için kendimin bir videosunu çekiyordum. Telefonumu bir makinenin yanına koydum ve bu adam yanımdan geçti ama beni kaydettiğini bilmiyordum. Arabada videomu bir kez daha izledim ve beni kaydettiğini gördüm" dedi. Tacize uğrayan kadın,"O kadar tiksindim ki, midem kelimenin tam anlamıyla alt üst oldu" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

TACİZCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntüleri spor salonu yetkililerine ulaştırarak adamdan şikayetçi olduğunu belirten genç kadının paylaşımına binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, tacizcinin yakalanması için seferber oldu. Yaşananlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler kaldı.