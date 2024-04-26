İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçı sonrası tehdit aldığı olayın videosu ortaya çıktı. Ataman'ın, görüntülerde soyunma odasına giren İsrailliye tepki gösterdiği görüldü.

"ÇIKARIN BU ADAMI BURADAN"

Ataman'ın, Maccabi heyetinden bir isme, "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum" dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" demişti.