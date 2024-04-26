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İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv ile oynanan play-off serisi ikinci maçının ardından tehdit edildiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Videoda Ataman'ın, Maccabi heyetinden bir kişiye tepki göstererek, "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun? Kim bu adam?" şeklinde bağırdığı görülüyor.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçı sonrası tehdit aldığı olayın videosu ortaya çıktı. Ataman'ın, görüntülerde soyunma odasına giren İsrailliye tepki gösterdiği görüldü.

"ÇIKARIN BU ADAMI BURADAN"

Ataman'ın, Maccabi heyetinden bir isme, "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum" dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Maccabi Tel Aviv Panathinaikos Ergin Ataman Yunanistan Tel Aviv İsrail Basketbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

slim shady:

Adam kral ya!

156
3
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Ömer Melekoğlu:

Adamm …

92
2
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Orhan Özsoy:

Türkün güçüne saygı duyacaksın NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

73
2
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Yavuz sivas:

Yalandir diyenler olmuştu diğer haberde..utanmislardir umarim

51
5
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Crm:

adamsın...

47
0
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Ahmet YILMAZ:

Savaş uçaklarımız hazır beklemeli o maçta..

18
0
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