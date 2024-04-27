Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024?

Korkma Ben Yanındayım dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024?

KORKMA BEN YANINDAYIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mert'in pişmanlığı daha da artmıştır. İnci ve Mustafa ile yüzleşecektir. Fakat Mustafa bu aileyi kimsenin yıkamayacağını Mert'e belli eder. İnci'nin çalıştığı hastanede bir hasta yakını herkesi rehin alır. İnci'yi haberlerde gören Mert hastaneye koşar. İnci'yi Mert mi yoksa Mustafa mı kurtaracaktır? Mert'in Masal'ın gerçek babası olduğunu aileler öğrenecek midir?

KORKMA BEN YANINDAYIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Korkma Ben Yanındayım, bugün final bölümü ile ekrana gelecek.