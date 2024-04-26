Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Leyla-Mansız çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Mansız, "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN IMRE LEON MANSIZ"

İlhan Mansız, sosyal medya hesabından "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğluyla birlikte olan fotoğraflarını paylaştı.

"YAKIŞTIRAMADIM"

Oğluna Imre Leon ismimi koyan Mansız, yabancı isim nedeniyle takipçileri tarafından eleştirildi. Fotoğrafları beğenmelerine rağmen İlhan Mansız'a tepki gösteren takipçileri, "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o kareler;