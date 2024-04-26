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Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

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Geçtiğimiz yıl evlenen İlhan Mansız-Lela Leyla çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Mansız, yeni doğan oğlunun fotoğraflarını 'Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. O kareler çokça beğeni alırken, Mansız'ın oğluna Imre Leon ismini vermesi takipçileri tarafından "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!' şeklinde yorumlarla eleştirildi.

Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Leyla-Mansız çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Mansız, "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN IMRE LEON MANSIZ"

İlhan Mansız, sosyal medya hesabından "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğluyla birlikte olan fotoğraflarını paylaştı.

"YAKIŞTIRAMADIM"

Oğluna Imre Leon ismimi koyan Mansız, yabancı isim nedeniyle takipçileri tarafından eleştirildi. Fotoğrafları beğenmelerine rağmen İlhan Mansız'a tepki gösteren takipçileri, "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o kareler;

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya İlhan Mansız Beşiktaş Bebek Baba Leon 3.Sayfa Magazin Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Salim:

DEMEKKİ TÜRK DEMEKLE TÜRK OLUNMUYOR YÜREKTEN TÜRK OLACAK TÜRKÜM DİYECEK...

54
2
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dikduran adam:

FRANSA ORDA KİMSEYİ TUTAN YOK

21
2
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Talha ÇANKAYA:

milli takım niye başarısız oluyormus belli oldu futbolcular içinde milli olmayanlar varmis

4
1
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Selami Akkaya:

Aslına bakın önce .. önünüze geleni haber diye okumayın

3
2
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oguz kaya:

ADI yabancı olsa ne olacak o zaman Türk olunmuyormu müslüman olunmuyormu ne hırıstiyanlar müslüman oluyor Türk oluyor abartmaya gerek yok adam gibi adam İlhan mansız güzelde isim koymuş ömrü sağlıklı ve uzun olsun inşallah

1
1
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Fatih Yılmaz:

seni ileride Leonardo gibi huzur evine bırakırsa dersin neden adını muhammed koymadım diye

0
0
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Ahmet Çakır:

hadi bu ismi verdi de nüffs müdürlüğü nasıl izin verdi bu ismi koymasını

0
0
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Şafak Yalın:

Türk ismi koymuş zaten çocuğuna

0
0
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