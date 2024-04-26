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Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek

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Hükümet kamuda tasarrufu araç saltanatından başlattı. İlk etapta bin araç satılacak. Sözleşmesi bitince yeni kiralama yapılmayacak. Zorunlu olmayan servisler kalkacak, onun yerine otobüs-metro kartı verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle dikkat çektiği kamuda tasarruf tedbirleri konusunda köklü adımlar atılıyor. İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası olarak belirlediği toplam 1.000 araç iki parti halinde hızla satılacak. Bununla beraber zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, bunun yerine çalışanlara ulaşım kartı verilecek.

YENİ KİRALAMA YAPILMAYACAK

Kamudaki araç kiralamalarına da aşamalı şekilde son verilecek. Sözleşmesi bitenlerin yerine yeni kiralama yapılmaması planlanıyor. Böylece de araç sayısında bir azalma gündeme gelecek.

SERVİSLER KALKIYOR, MEMURA KART VERİLECEK

Zorunlu olmayan tüm servisler iptal edilecek. Kamu personelinin bu durum karşısında sıkıntı yaşamaması için de önlem alınacak. İhtiyaç olması halinde kamu çalışanlarına otobüs-metro kartı verilecek. Geç saate kadar çalışması, nöbet tutması gereken personelin tek tek değil, toplu olarak evlerine bırakılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda kamu araçları bir havuzda toplanacak. İhtiyacı olan buradan araç isteyecek. Bir aracın tek kişiyi bırakması yerine 3-4 kişiyi aynı anda bırakması sağlanacak. Böylece hem araç hem de yakıt tasarrufu yapılmış olacak.

115 BİN ARAÇ

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bunların 72 bin 373 adedi (yüzde 62) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 9 bin 973 adedi (yüzde 9) sağlık hizmetlerinde, 8 bin 136 adedi (yüzde 7) tarım ve ormancılık hizmetlerinde, 7 bin 579 adedi (yüzde 7) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 772 adedi (yüzde 4) adalet hizmetlerinde, 13 bin 71 adedi (yüzde 11) ise diğer idarelerce yürütülen hizmetlerde kullanılıyor. Sağlık, güvenlik gibi zorunlu alanlarda ihtiyaç kadar araç kullanımı ise devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Kamuda Tasarruf Genelgesi Hükümet Memur Ulaşım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (37)

SMMM:

DİYANETTEN BAŞLAYIN.ÇOK FAZLA CAMİ YAPILIYOR.CEMAAT FELAN OLMUYOR YAZIK GÜNAHTIR.HER SOKAKTA CAMİYE GEREK YOK.

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Kemal ALBAYRAK:

benim damat imam. bulunduğu köyde üç kişi var onlarda camiye gelmiyor. sanırım 40 üstü maaş alıyor bilmiyorum, ama devletin çok daha fazla eleme yapması lazım. önce saraydan başlaması lazım

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NURULLAH AYDEMİR:

Caminin yapım, bakım masrafı devlet tarafından değil vatandaşlar tarafından karşılanıyor.

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Metehan:

SMMM:Camiye gitmediğin için camilerin nasıl yapıldığı hakkında bir bilgin yok camiler cemaatin parasıyla yapılır ama sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek senden rica ediyorum eğer birazcık insansan ve dürüstsen vasiyette bulun ben ölünce beni camiye götürmesinler namazım kılınmasın diyerek vasiyette bulun çünkü senin İslamlada bir ilgin yoktur hocalarında vaktini alma camimide kirletme.

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Turgut Aydoğdu:

nurullah bey müftülük destek veriyor

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Salih Kandıralı:

Maaş nerden geliyor.

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ibrahim halil:

Camileri hayırseverler yapıyor bir çok yerde mesela bizim bu taraflarda diyanetin yaptığını görmedim hayratlarla

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FATİH ARSLAN:

Yani bu araçlar keyfi ya da birilerini zengin etmek için mi kiralanmıştı. Kendim cevaplıyorum. Tam da onun için.

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PALA BABA :

kadroları kısıtlayın. devlet dairesinde örgü ören, oyun oynayan, boş gezen bir sürü insan var.

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Sedat Aslan:

Geçte olsa güzel oldu. Mantıklı

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