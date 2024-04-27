Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı lokanta, kafe ve pastane gibi yerlerde satılan yiyecek ve içeceklerden alınacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı için düzenlemeye gitti. KDV Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasını ön gören tebliğ Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV de yüzde 20'ye çıkarıldı.

KDV ORANLARININ İSTİSMAR EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte KDV oranlarının bazı işletmelerce istismar edilmesine karşı önlem alındı. Tebliğe göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında (alkollü ürünlerde yüzde 20) KDV hesaplayacak.

Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek. Taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak.

BAKAN ŞİMŞEK, "SUİSTİMALLERİ ENGELLEME YÖNELİK TEDBİR ALIYORUZ" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" demişti.

BAZI LOKANTA VE KAFELERDE KDV ORANININ YÜZDE 10 YERİNE YÜZDE 1 OLARAK HESAPLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef, KDV oranı uyumsuzluğu yönünden denetlendi. Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi.

Ayrıca, bazı marketlerin de temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanan taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.