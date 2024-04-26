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TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 4 milyon liralık para cezasının 400 bin liraya indirildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilen sarı-lacivertli kulübe verdiği para cezasında indirime gitti. Kurul, 4 milyon liralık para cezasının 400 bin liraya indirildiğini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi

NE CEZA VERİLMİŞTİ?

PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Sarı-lacivertli ekibe ayrıca 4 milyon TL para ceza verildi. Takımı sahadan çeken sarı lacivertli yönetici Ahmet Ketenci ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Adam olacak çocuk:

Ne âlâ... Sorsan Galatasaray kollaniyor..Son dk penaltılar.. Son 4 maçtır Galatasaray a karşı bırak galibiyeti şut dahi atamayan adamlar Galatasaray kollaniyor diyo bu kafa yapısına nasıl ulaşıyorlar akıl almaz birşey..

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Veysel null:

Zaten fener e çok düşük bir ceza idi. Onu da kaldırdılar. Sorsan TFF GS li güya. hani GS liydi? Trabzonspor maçında ki skandal hareketlere de ceza vermedi. ulan bu TFF şimdi FB yi kolluyor mu kollamıyor mu? Mert Hakan ın hakemi tehdit etmesine de hiçbir ceza verilmedi Mert Hakan in küfürlerine de ceza vermedi TFF. şimdi bu TFF GS yi mi FB yi mi kolluyor?

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