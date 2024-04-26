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Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı

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Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrükte terk edilen ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkarttı. İki kez ihaleye çıkılmasına rağmen ayakkabılara alıcı çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile 5 milyon liradan satışa çıkardığı ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıya alıcı çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı

MICHAEL JORDAN İMZALI AYAKKABILAR İHALEYE ÇIKARILDI

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkarttığı eşyalar arasında koleksiyonluk spor malzemeleri kategorisinde yer alan spor ayakkabılar dikkat çekti. Amerikan Basketbol Ligi'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı, 15 Nisan'da ihaleye çıkartıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı

5 MİLYON LİRAYA ALICI BULUNAMADI

Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı'nda bulunan 3 çift spor ayakkabının satış bedeli de 5 milyon lira olarak belirlendi. İhale 19 Nisan'da sona erdi. Ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmedi.

Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı

Bunun üzerine Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ticaret Bakanlığı Michael Jordan Basketbolcu Spor Genel Spor Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

remat tamer:

param olsa alırdım..150bin dolar civarı bir para yapıyor..amerikalılar bütür şeylere hasta..500bin -1 miyon dolar arası bir fiyata gider orda

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