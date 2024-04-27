Gönül Dağı dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Gönül Dağı bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amca oğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini beklemektedir. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolurlar. Amcao ğulları çocukları nerede bulacaktır? Selma ve Taner, bayramda yeni evli çift olarak akrabaları ziyarete gider. Akraba ziyareti sırasında neler yaşanacaktır? Selami, kasabaya gelen birine yardımcı olmak için yola çıkar. Selami bu yolculukta kimin eşyalarına ulaşacaktır?

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1, dizinin gelecek sezon da devam etmesine karar verdi.

Dizi, 4. sezon için onay aldı ve izleyicilerine heyecanla yeni bölümleriyle buluşmaya devam edecek. Bu kararla birlikte, Gönül Dağı'nın sadık izleyicileri sevindirilirken, dizinin başarılı performansının devam etmesi bekleniyor. Dizinin ne zaman final yapacağı henüz açıklanmadı.