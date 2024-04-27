Üye Girişi
Haberler

Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönül Dağı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gönül Dağı final mi yapacak merak ediyor. Peki, Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024?

Gönül Dağı dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Gönül Dağı bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanırken, amca oğulları yeni icatlarından sinyal gelmesini beklemektedir. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ortalıktan kaybolurlar. Amcao ğulları çocukları nerede bulacaktır? Selma ve Taner, bayramda yeni evli çift olarak akrabaları ziyarete gider. Akraba ziyareti sırasında neler yaşanacaktır? Selami, kasabaya gelen birine yardımcı olmak için yola çıkar. Selami bu yolculukta kimin eşyalarına ulaşacaktır?

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1, dizinin gelecek sezon da devam etmesine karar verdi.

Dizi, 4. sezon için onay aldı ve izleyicilerine heyecanla yeni bölümleriyle buluşmaya devam edecek. Bu kararla birlikte, Gönül Dağı'nın sadık izleyicileri sevindirilirken, dizinin başarılı performansının devam etmesi bekleniyor. Dizinin ne zaman final yapacağı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gönül Dağı Dizi Televizyon Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title