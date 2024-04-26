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Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı

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Real Madrid'in Real Sociedad ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad'a konuk oldu.

LA LİGA'DA İLK KEZ 11'DE

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bu karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Arda, böylelikle ilk kez La Liga'da bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.

GOLÜNÜ ATTI

29. dakika Dani Carvajal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı

İşte gol anı;

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Sociedad Real Madrid Arda Güler La Liga Madrid Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Serkan GÜNGÖREN:

ADAM

61
1
yanıtYanıtla
akrep kral:

helal olsun başarıların devamını bekliyoruz.

57
0
yanıtYanıtla
Kaya Suleyman:

32. Maç ve Vatan kurtarildi tamam

15
36
yanıtYanıtla
Caner Alp:

Maşallah

6
0
yanıtYanıtla
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