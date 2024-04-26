Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad'a konuk oldu.

LA LİGA'DA İLK KEZ 11'DE

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bu karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Arda, böylelikle ilk kez La Liga'da bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.

GOLÜNÜ ATTI

29. dakika Dani Carvajal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte gol anı;

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT