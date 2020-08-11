Ziraat Bankası çalışma saatleri - Ziraat bankası kaça kadar açık? Sabah kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?

Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri çok merak ediliyor. Corona kapsamında değişen çalışma-mesai saatleri yeniden eski haline çevrildi. Peki Ziraat Bankası açılış-kapanış saatleri ne zamandır, sabah kaçta açılır, cumartesi açık mı tüm detaylar haberimizde.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

PAZAR :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

Ziraat Bankası hafta içi her gün sabah 09.00 'da açılmaktadır ve akşam 17.00 'da kapanmaktadır . Fakat bazen yoğunluktan dolayı 17:30 'a kadar açık olduğu da görülmektedir. Şöyle ki; mesela bir müşteri saat 16:59 'da şubeye girip sıra aldı diyelim. Bu durumda banka o son müşterinin işlemini yapmadan bankayı kapatamıyor. Haliyle o müşterinin işlemi yapılıyor ve sonrasında en geç saat 17:30 'a doğru kapanıyor.

Ziraat şubeleri öğlen 12:30 - 13:30 arasında mola vermektedir. Bu zaman diliminde şubeler kapalıdır. Daha doğrusu müşterilerine hizmet vermemektedir. Bu bakımdan bankada işlem yapacakların daha erken veya öğleden sonra şubeye gitmeleri önerilir.

Hafta sonu günleri ise Ziraat şubeleri tamamen kapalıdır. Bunun dışında Ziraat ATM'leri sürekli açıktır. ATM'lerden para yatırma ve para çekme yapabilirsiniz. Özellikle koronavirüs kapsamında şubeye gitmeyip ATM'den işlem yapılması tavsiye edilmektedir.

ZİRAAT BANKASI AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ | AKŞAM NE ZAMANA KADAR AÇIKTIR?