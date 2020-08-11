Ziraat Bankası çalışma saatleri - Ziraat bankası kaça kadar açık? Sabah kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
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Ziraat Bankası çalışma saatleri - Ziraat bankası kaça kadar açık? Sabah kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?

Ziraat Bankası, Türkiye'de faaliyet gösteren 3 kamu bankasından birisidir. Koronavirüs kapsamı nedeniyle Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri değişmişti. Fakat Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı karar sonrasında eski çalışma düzenine dönmüştür. Peki Ziraat Bankası çalışma saatleri ne zaman, sabah kaçta açılıyor, akşam kaça kadar açık?

Ziraat Bankası çalışma saatleri - Ziraat bankası kaça kadar açık? Sabah kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
11.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:36

Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri çok merak ediliyor. Corona kapsamında değişen çalışma-mesai saatleri yeniden eski haline çevrildi. Peki Ziraat Bankası açılış-kapanış saatleri ne zamandır, sabah kaçta açılır, cumartesi açık mı tüm detaylar haberimizde.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

PAZAR :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

Ziraat Bankası hafta içi her gün sabah 09.00 'da açılmaktadır ve akşam 17.00 'da kapanmaktadır. Fakat bazen yoğunluktan dolayı 17:30 'a kadar açık olduğu da görülmektedir. Şöyle ki; mesela bir müşteri saat 16:59 'da şubeye girip sıra aldı diyelim. Bu durumda banka o son müşterinin işlemini yapmadan bankayı kapatamıyor. Haliyle o müşterinin işlemi yapılıyor ve sonrasında en geç saat 17:30 'a doğru kapanıyor.

Ziraat şubeleri öğlen 12:30 - 13:30 arasında mola vermektedir. Bu zaman diliminde şubeler kapalıdır. Daha doğrusu müşterilerine hizmet vermemektedir. Bu bakımdan bankada işlem yapacakların daha erken veya öğleden sonra şubeye gitmeleri önerilir.

Hafta sonu günleri ise Ziraat şubeleri tamamen kapalıdır. Bunun dışında Ziraat ATM'leri sürekli açıktır. ATM'lerden para yatırma ve para çekme yapabilirsiniz. Özellikle koronavirüs kapsamında şubeye gitmeyip ATM'den işlem yapılması tavsiye edilmektedir.

ZİRAAT BANKASI AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ | AKŞAM NE ZAMANA KADAR AÇIKTIR?

Ziraat Bankası sabah kaçta açılıyor : 09:00

Ziraat Bankası akşam kaçta kapanıyor : 17:00

Ziraat Bankası öğlen molası kaçta : 12:30 - 13:30

Ziraat Bankaları hafta içi her gün sabah 9'da açılıyor ve akşam 5'e kadar mesaiye devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri kapalı olan bankalarda hafta sonu ATM'den işlem yapabilirsiniz. ATM'ler her zaman açıktır.

Ayrıca çok yoğunluk olduğu zamanlar Ziraat akşam 17:30 'a kadar açık kalabiliyor.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI AÇIK MI? İŞLEM YAPILIYOR MU?

Ziraat Bankası öğlen arası 12:30 - 13:30 arasında 1 saat sürmektedir. Bu zaman diliminde banka işlem yapmamaktadır. Yani bu saatte bankaya giderseniz saat 13:30 'a kadar beklemeniz gerekmektedir.

ZİRAAT ATM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Ziraat ATM'ler 7-24 saat açıktır. Yani şubeden yapamadığınız bir şey varsa ATM'leri kullanarak para gönderme ve alma işlemi yapabilirsiniz. Gece bile olsa ATM'lerden anında para gönderme ve alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şuanda ülkemizde 6556 tane Ziraat ATM'si bulunuyor. Size en yakın ATM'ye giderek işlem yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonları tüm devlet bankaları kapalıdır. Yani cumartesi ve pazar günü Ziraat Banka şubeleri kapalıdır. Fakat ATM'lerden işlem yapabilirsiniz.

Bunun dışında bazı bankalar hafta sonları nöbetçi olarak işlem yapmaktadır. Yani bazı özel bankalar çok işlek olduğu yerlerde cumartesi günü açık olabiliyor. Fakat Ziraat bu karardan vazgeçmiş ve cumartesileri de açmama kararı almıştır.

ZİRAAT BANKASI CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar hafta sonu kapalı olduğu için cumartesi günü de hizmet vermemektedir.

ZİRAAT BANKASI RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

Ziraat Bankası diğer tüm bankalarda olduğu gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır. 23 nisan, 19 mayıs, kurban ve ramazan bayramları gibi günlerde banka şubeleri tamamen kapalıdır.

ZİRAAT BANKASI HAKKINDA BİLGİLER

Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye'deki faaliyet gösteren 3 kamu (devlet) bankasından birisidir. Osmanlı Devleti döneminde, 1863 senesinde Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir.

Ziraat Bankası kuruluş tarihi : 20 Kasım 1863

Ziraat Bankası kurucusu kim : Ahmet Şefik Mithat Paşa

Ziraat Bankası merkez konum : Ankara, Ulus

Ziraat Bankası çalışan sayısı kaçtır : 25.697

Ziraat Bankası switft kodu nedir : TCZBTR2A

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Ziraat Bankası'na "444 00 00" numarasından veya "0850 220 00 00" numarasından ulaşabilirsiniz.

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