Zarar açıklayan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azaldı

Starbucks mali yılının üçüncü çeyreğinde zarar ettiğini ve cirosunun yüzde 38,1 düştüğünü bildirdi.

Starbucks'ın 2019 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,24 dolar olankarı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerini hisse başına 0,58 dolar zararabıraktı. Düzeltilmiş hisse başına zarar 0,46 dolar oldu. Analistler ise 0,59 dolar zarar bekliyorlardı.

CİROSU 4,22 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Global karşılaştırılabilir satışları yüzde 40, ABD'de karşılaştırılabilir satışları yüzde 41 azalan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azalarak 4,22 milyar dolara geriledi. Cironun 4,07 milyar dolar olması bekleniyordu.