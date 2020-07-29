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Zarar açıklayan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azaldı

ABD merkezli dünyaca ünlü kahveci Starbucks, mali yılının üçüncü çeyreğinde zarar etti. Dünya genelinde satışları düşen şirketin cirosu yüzde 38,1 azalarak 4,22 milyar dolara geriledi.

29.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:20

Starbucks mali yılının üçüncü çeyreğinde zarar ettiğini ve cirosunun yüzde 38,1 düştüğünü bildirdi.

Starbucks'ın 2019 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,24 dolar olankarı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerini hisse başına 0,58 dolar zararabıraktı. Düzeltilmiş hisse başına zarar 0,46 dolar oldu. Analistler ise 0,59 dolar zarar bekliyorlardı.

CİROSU 4,22 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Global karşılaştırılabilir satışları yüzde 40, ABD'de karşılaştırılabilir satışları yüzde 41 azalan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azalarak 4,22 milyar dolara geriledi. Cironun 4,07 milyar dolar olması bekleniyordu.

Zarar açıklayan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azaldı
Haber Yorumları (3)
REDSONİC: Bizim memlekette zarar etmez. Neden mi?Bir kahveye 20 - 25 tl veren aklı selim kişiler yüzünden. Böyle insanlar olduğu için, keşke tüm şubelerini buraya taşısalar da batmasalar yazık elin şirketine.
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TÜH TÜH TÜH: PELİNSULAR, BURAKCANLAR, MERTHANLAR YASTA :(
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0131: cokta umrumda. . daha beter olsunlar. . ben yerli cayimi icmege devam ediyorum. . ohhh süper tadi var. . .
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Şu an buradasınız: Zarar açıklayan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azaldı - Ekonomi
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