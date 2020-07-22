Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da, zabıtanın seyyar satıcıyı darp etme anı cep telefonu ile kaydedildi. Zabıta ekiplerinin iş yerinin camına yasladıkları satıcıya kafa attığı an görüntülere yansıdı. Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, olaya karışan zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyyar tezgahında meyve satan bir kişi ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Kalabalık zabıta grubu, bir süre sonra seyyar satıcıyı darp etmeye başladı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde kalabalık zabıta grubunun satıcıyı iterek götürdüğü ve ardından iş yerinin camına hızla ittirdiği görülüyor. İş yerinin camına yaslanan satıcıya, zabıta ekibinden bir kişinin darp ettiği anlar kaydedildi. Darp edilen satıcının bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yer aldı.

ZABITA MEMURLARI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zabıtanın seyyar satıcıyı darp etmesi olayıyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Olaya karışan zabıta memurları hakkında Büyükşehir Belediyesi'nce soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."