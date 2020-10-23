Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı kaç yaşında, nereli? Yusuf Yazıcı hangi takımda?

Yusuf Yazıcı kim sorusu futbolseverler tarafından sıkça aranan sorulardan biridir. Genç sporcu, Yazıcı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yusuf Yazıcı nereli? Yusuf Yazıcı evli mi? Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın ailesine dair detaylar...

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yazıcı, 29 Ocak 1997 tarihinde İsmail Yazıcı ve Sebahat Yazıcı çiftinin oğlu olarak Trabzon'da dünyaya geldi. Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

Futbol kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, 22 Aralık'ta Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.