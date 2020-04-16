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Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı

Dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

16.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:32

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye yurt dışında 320 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

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Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs'ta 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 140 bini aştı. Virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 84 bin 42'ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 515 bin 109 oldu.