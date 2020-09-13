Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçakların uçmasının yasak olduğu Meis Adası'nda bugün düzenlenecek kurtuluş törenine 4 F-16 uçağının refakatiyle gidecek.

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli yükselten Yunanistan, tehlikeli bir adım daha atıyor. Sistematik biçimde tahriklerini sürdüren Yunanistan, Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak askeri statüden arındırılmış olan Ege'deki adalara silah ve asker yığdı. Türkiye'nin haklı bir şekilde yürüttüğü sismik arama faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen ve Avrupalı devletlere Ankara'yı şikayet eden Atina şimdi de Meis Adası'nda üst düzey katılımla kurtuluş töreni yapacak.

MEİS ÜZERİNDE F-16'LARLA UÇACAK

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'nın sözde 77. kurtuluş yıl dönümü sebebiyle bugün adayı ziyaret edecek. Yunan Cumhurbaşkanı'nın adaya gelişi ise yine uluslararası anlaşmalar çiğnenerek sağlanacak. Önce Atina'dan Rodos'a geçecek olan Sakelaropulu, buradan Chinook tipi askeri helikopterle Meis Adası'na inecek. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın, iki ada arasında yapacağı bu kısa yolculuğa bir radar uçağı ve 4 F-16 savaş uçağının da eşlik edeceği öğrenildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu

SAVAŞ UÇAKLARI TÜRKİYE SINIRINDA UÇACAK

Sakelaropulu'nun, Meis Adası'ndaki kutlama törenlerine katılacak olmasından dolayı Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de alarma geçti. Yunan Cumhurbaşkanı'na Lozan ve Paris anlaşmalarına rağmen savaş uçaklarıyla eşlik edecek olan Yunanistan'ın denizden de adaya yakın olan bölgelerde fırkateynlerini de teyakkuzda halinde bekleteceği öğrenildi. Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'un adadaki törenler sırasında Yunan SAT ve SAS komandoları tarafından korunacağı, Yunan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Meis adası üzerinde ve etrafında güvenlik uçuşları gerçekleştireceği öğrenildi.