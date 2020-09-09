Yunanistan'dan silahlı Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye
DOĞU Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı.
DOĞU Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon, askeri hareketliliği artırdı. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkiyatı yapmasına, Türkiye sert tepki göstermişti.
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulov'un 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nın kurtuluşunun 77'nci yıl dönümü kutlamalarına katılacağı açıklanmıştı.