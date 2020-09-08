Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Yunanistan Doğu Akdeniz'de arkasına başta Fransa'yı alarak yaptığı hamlelerle gerilimi yükseltme derdinde. Ancak ülke içinden bu duruma karşı çıkanlar da var Komünist Partisi Milletvekili Skai Fransa'nın kendileri için değil Libya için Doğu Akdeniz'de olduğunu, Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"ERDOĞAN STRATEJİK BİR AKIL"

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Skai TV'ye yaptığı konuşmada, "Fransa bizim için değil, Libya için Doğu Akdeniz'de. Kimse Yunanistan'ın çıkarları için ölmüyor. Bana göre, iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi, '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan öyle, Erdoğan böyle' dedik. Oysa Erdoğan, 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. İkincisi, Türkiye bölgesel süper bir güç" dedi. Kanelli, Atina'nın AB ve NATO üyeliğine karşı çıkan bir isim.

Öte yandan ABD'li Bloomberg haber sitesi Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime yer verdi. Haberde Türkiye ve Yunanistan donanma güçleri de karşılaştırıldı. Yunan yetkililer yorum dahi yapamadı.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim son dönemde artarken, Amerikan medya devi Bloomberg, dikkat çeken bir Doğu Akdeniz analizi yayınladı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusunun çıkarlarını bölgesel bir güç olarak savunabilecek bir donanma inşa ediyor" ifadelerine yer verildi.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

"Yerli imkanlarla yurt içinde üretilen yeni gemiler ve denizaltılarla güçlendirilen donanma, Erdoğan'ın diğer kıyı devletlerini şaşırtan ve alarma geçiren bir başarı ile yurt dışına güç göndermesine yardımcı oldu" ifadelerine yer verilen haberde, "Daha büyük firkateynler boru hattında ve önümüzdeki yıl 27 bin tonluk hafif uçak gemisinin teslim edilmesi bekleniyor" denildi.

TÜRKİYE, BATILI TEDARİKÇİLER TARAFINDAN RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYOR

Savaş gemilerinden helikopterlere, silahlı insansız hava araçlarına kadar yerli silah endüstrisinin daha da genişlediğini belirtilen yazıda, Türk yetkililerin 'stratejik bağımsızlık' dedikleri olguyla artık batılı tedarikçiler tarafından ortaktan çok rakip olarak görülmeye başlandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN DONANMASI, YUNAN RAKİBİNDEN DAHA AĞIR BASACAK"

Yazıda, "Türk donanma filoları da artık düzenli olarak gaz arayan sismik araştırma gemilerine eşlik ediyor. Mevcut inşaat planlarına göre, Türkiye'nin donanması yakında, uzun süredir daha güçlü olduğu düşünülen birincil Yunan rakibinden daha ağır basacak" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg haberinde Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücünün karşılaştırıldığı ISS raporuna da yer verdi.

YUNAN YETKİLİLER YORUM BİLE YAPAMADI

Bloomberg haberinde, "Yunan Donanması sözcüsü, ne Savunma Bakanlığı ne de donanma yetkilileri bu makale için yorum yapmayacağını söyledi" ifadelerine de yer verdi.