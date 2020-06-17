Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi

Koronavirüs salgınından az etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Yunanistan'da genelevlerin açılmasına karar verildi. Sıkı kurallarla çalışmaya başlayacak genelevlerde her müşteri 15 dakika içeride kalabilecek. Öte yandan hem müşterilerin hem de seks işçilerinin maske takmaları tavsiye ediliyor.

KAPILAR VE PENCERELER AÇIK TUTULACAK

İçeri temiz hava girebilmesi için kapılar ve pencereler açık tutulacak, çarşaflar her görüşmeden sonra değiştirilecek, ödemeler nakit parayla değil, kartla yapılacak. Yetkililerin gerekirse ulaşabilmeleri için de, müşterilerin adları ve telefon numaraları dört hafta boyunca kapalı bir zarfta tutulacak.

"İNSANLAR AÇ KALACAK"

Kırmızı Şemsiye adlı bir destek grubunun başında bulunan trans Anna Kouroupou "Müşteriler bize kişisel bilgilerini mi verecek? Şimdiden söyleyeyim, insanlar aç kalacak" dedi.

Atina'da genelev işleten Rita da "Çok saçma, en hafif tabirle çok saçma" dedi.