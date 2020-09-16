Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları

Son dönemde Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege'deki adımlarını yakından talip eden Atina yönetimi bu süreci kimi zaman Avrupa Birliği kimi zaman Fransa desteği ile aşmaya çalışsa da özellikle askeri imkan ve kabiliyetler noktasında hissettiği eksiklik Yunan medyasına da sıklıkla yansıyor.

YERLİ VE MİLLİ SİHA'LAR YUNAN MEDYASININ GÜNDEMİNDE

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Türkiye'nin sivil gemilerine donanma unsurlarıyla eşlik etmesi ve tüm bu süreci insanlı-insansız hava araçlarıyla yakından takip etmesi Yunan savunma sanayii uzmanlarının son dönemlerdeki en önemli konu başlıklarından biri.

Özellikle Türk SİHA'larının ne denli büyük bir tehdit haline geldiğini anlatan Yunan uzmanların üzerinde sıklıkla durdukları konuların başında "Yunanistan ile Türkiye arasında bu alanda Ankara lehine çok ciddi bir üstünlük olduğu" gerçeği geliyor.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ SIKÇA DİLLENDİRİLİYOR

Geçmiş yıllarda Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan Genelkurmayı'nda kritik görevlerde bulunan isimlerin görüşlerinin yer aldığı programlarda Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu gerçeği Yunanistan kamuoyunca sıkça tekrarlanıyor.

AKSUNGUR VE AKINCI İLE FARK AÇILACAK

Yunan askeri uzmanlar yaşanan gelişimi 'Türkler bu konuda çok ileride ve her seferinde daha iyisini yapıyorlar' diye niteliyor.

Türkiye'nin bu adımlarının Ege ve Akdeniz'deki tüm denklem değiştirecek kadar önemli olduğunun vurgulandığı programlarda özellikle Akıncı ve Aksungur gibi son derece gelişmiş insansız hava araçlarının da envantere girmesiyle birlikte Ankara'nın stratejik açıdan çok büyük imkanlara kavuşacağı bilgisi de izleyicilerle paylaşılıyor.

Yunan gazete ve TV programlarında Türkiye'nin terörle mücadelede verdiği başarılı sınav da masaya yatırılıyor ve PKK'nın üst düzey isimlerinin nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmesine ilişkin görüntüler uzmanlar tarafından analiz ediyor.