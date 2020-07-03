Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var

SL Press yunan sitesinde yer alan ve Doktor George Margaritis tarafından kaleme alınan "Türkiye savaşmadan nasıl kazanıyor" başlıklı makalede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki siyasi ve stratejik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye-Yunanistan mücadelesinin ABD-Çin örneği üzerinden anlatıldığı makalede, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin stratejisi ile nasıl başa çıkılacağı konusundaki tartışmalar, işlevsel bir cevap olmadan sonuçlandı. Yunan siyasi ve askeri seçkinlerinden komşuların hareketleriyle başa çıkmak için stratejiler formüle etmelerini istemek abartı olurdu. Fırkateynler, F-35'ler, denizaltılar ve füzeler alacağımızı duyduk." denildi.

"BU DURUM CAN SIKICI"

Yunanistan'ın Türkiye karşısında strateji üretmediğinden bahsedilen yazıda , "Bu paranoyak ve bağlantısız "alacağız" ifadesi... sanki beş yaşındaki çocuğa hediye alıyoruz. Ulusal savunma sorunları ve stratejileri hakkında konuşmak yok. Amaç seçmenleri mutlu etmek. Aynı zamanda silah satan çeşitli "müttefikleri" tutmak zorunda olduğundan bu durum can sıkıcı" denildi.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR"

"Savaşta değerini kanıtlamak isteyen Türkiye, barış zamanında siyasi ve stratejik sonuçlar elde etmek için girişimlerde bulunuyor. Belki de diyorum ki, sürekli komşularımızı kızdırmak yerine onlardan öğrenmeye başlamalıyız. En azından silah sistemleri ve siyasetiyle ilgili, yani temel konular…" ifadeleri kullanıldı.