Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi

Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Garip Sokak ile Bağdat Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda Garip Sokak'ta oyun oynayan 4 yaşındaki Hüsein Ada, altına aldığı tahta parke parçası ile yokuştan kaymaya başladı.

ANA YOLA FIRLADI

Hızla yokuştan inen Ada, duramayarak Bağdat Caddesi'ne fırlayınca o sırada yoldan geçen Dilovası-İzmit hattında yolcu taşıyan Y.D. idaresindeki 41 J 7169 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Kanlar içinde kalan Ada'yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Midibüsün arka tekerinin altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası halk otobüsü sürücüsü Y.T. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.