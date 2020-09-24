Yıldırım Mayruk kimdir? Yıldırım Mayruk defileleri | Yıldırım Mayruk jübilesini yaptı!

Sayısız ünlü ile çalışan modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk, dün gece düzenlediği son defileyle mesleğine veda etti. 15 milyon TL değerindeki tasarımların yer aldığı defilede Oyuncu Mert Fırat ve Tuğçe Sarıkaya sunuculuk yaptı. 60 yıl moda sektöründe çalışan Mayruk, sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı.

YILDIRIM MAYRUK KİMDİR?

1940 yılında Bursa'da 5 çocuklu ailesinin en küçük çocuğu olarak doğmuştur.

"Mayruk" olan soyadının manası Osmanlıca "muzaffer" demektir.

Isparta'lı olan babası askerdi. Annesi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden.

Yıldırım Mayruk, 12 yaşındayken babası öldü. Terzi olan ablasından etkilenerek bu mesleğe gönül verdi. İlk diktiği elbise, 15- 16 yaşlarındayken 2,5 yaşlarındaki yeğenine diktiği ipekli daracık gülkurusu bir elbise olur.

Daha sonra annesine biri ekose, diğeri çizgili kumaştan iki tayyör dikti.

1960 yılında Askerlik hizmetinden döndükten sonra ablasının terzi atölyesinde çalışmaya başladı.

Lise yıllarında şapka yapıp satarak başladığı moda hayatına 1960'li yılların başında Bursa'dan İsndaki Çiçek Pasajı'nın kapısının tam karşısında Güney Palas'ta bir çatı katında atölye kurarak devam etti. Kısa sürede atölyesini de ününü de büyüttü.

Sonrasında ise terzilerin katıldığı bir defileye 10 elbise ile katıldı. O defile sonrasında Yıldırım Mayruk, dönemin piri sayılan sosyete terzisi "Mualla Özbek" ile tanıştı. Mualla Özbek ile tanıştığında kendisine "benden sonra bayrağı sen taşıyacaksın" demiş ve defilenin sonrasında atölyesi müşteri akınına uğramış.

Beyoğlu'ndaki atölyede 10 sene çalıştıktan sonra Şişli'ye, oradan Teşvikiye'ye geçti ve 22 sene burada çalıştıktan sonra şu an bulunduğu Gümüşsuyu'na geçti.

Taxim Moda Laboratuvarı'nda çok başarılı çalışmalar yaptı. 1990 yılından beri beraber çalıştığı Barbaros Şansal ile başarısını ikiye katladı.

Yıldırım Mayruk ününü en çok sanatçılara diktiği kıyafetler ile yakalar. Şimdilerde o isimlerle türlü sebeplerle çalışmaktan kaçınsa da kendilerine haklarını teslim eder. Nitekim Mayruk hâlâ belli isimlerle, çalışmaya devam ediyor. Ancak daha ziyade sosyetenin ve cemiyet hayatının kalburüstü hanımlarına hizmet ediyor, onları bir hayal aleminin prensesi yapıyor.

Yıldırım Mayruk koleksiyonlarını Londra, Abudabi, Tel-Aviv, Alhain, Haifa gibi uluslararası merkezlerde ve İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır gibi yurtiçinde sergiledi ve gelirlerini başta eğitim olmak üzere hayır kurumlarına bağışladı.

YILDIRIM MAYRUK DEFİLELERİ

"Maxi Couture 05-06-07-08-09"

"Umutlara Yelken Açış"

"40 yıl 40 kadın"

"2023'e Hikayeler"

"2023'e Hikayeler" Minerva" (25 kasım 2015)

"Fenerbahçe Kreasyonu"

"İğnenin ardında"

"Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Kadını"

"Moda Mania"

"Aquaria"