Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Kahramanmaraş'ta besicilik yapan kişinin kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı yılan sokması sonucu telef oldu.

30.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:12

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Horasan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 6 yıl önce besi ahırı kurdu. Horasan'ın her biri 600-700 kilogram ağırlığındaki 3 büyükbaş hayvanı, son 3 ay içinde yılan sokması sonucu telef oldu. Hem güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi hem de veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde hayvanların yılan sokması sonucu telef olduğu belirlendi.

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"6 YILDIR İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM"

Besici Horasan, AA muhabirine, 6 yıldır besi ahırının olduğunu, yılan sokmasına ilk kez şahitlik ettiğini söyledi.
Çiftliği, devlet desteğiyle kurduğunu anlatan Horasan, son olarak 4 gün önce bir büyükbaş hayvanının yılan sokması sonucu telef olduğunu belirtti.

"3 AY İÇİNDE 3 HAYVANIMI YILAN SOKTU"

Horasan, "Son 3 ay içinde 3 hayvanımı yılan soktu. Yılan 3 metreydi. Kamerayı incelediğimizde görüntülerde yılan hayvanın bedenine dolanıyor ve zehirlenerek olduğu yere düşüyor." dedi.