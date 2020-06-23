Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın, Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili paylaşımı tepki topladı. Twitter'da paylaşımın ardından 'yemeksepetiboykot' hashtag'i gündem oldu.

"BAKALIM NEREDE OLACAKLAR"

Nevzat Aydın, paylaşımda, "En son Eskişehir'e beddua etmiştim, durumu malum. Göreceğiz, Alanya'yı da üç-beş seneye bakalım nerede olacaklar. Lütfen Başakşehir-Alanya maçını seyredin" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM 'YEMEKSEPETİ' BOYKOTU GETİRDİ

Aydın'ın paylaşımı özellikle Eskişehirspor ve Alanyasporlu taraftarlar başta olmak üzere tepki çekti. Paylaşımın ardından sosyal medyadaki tepkiler büyüyerek gündem oldu. Twitter'da 'yemeksepetiboykot' hashtag'i ilk sıralara kadar yükseldi.

589 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Türkiye'nin yemek sektörünün önemli şirketlerinden Yemeksepeti, dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alınmıştı. Yemeksepeti'nin kurucularından Nevzat Aydın'ın şirketteki CEO'luk görevi ise devam ediyor.