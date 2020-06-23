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Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın dün akşamki Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü. Twitter'da 'yemeksepetiboykot' hashtag'i ilk sıralara kadar yükseldi.

23.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:11

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın, Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili paylaşımı tepki topladı. Twitter'da paylaşımın ardından 'yemeksepetiboykot' hashtag'i gündem oldu.

"BAKALIM NEREDE OLACAKLAR"

Nevzat Aydın, paylaşımda, "En son Eskişehir'e beddua etmiştim, durumu malum. Göreceğiz, Alanya'yı da üç-beş seneye bakalım nerede olacaklar. Lütfen Başakşehir-Alanya maçını seyredin" ifadelerini kullandı.

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü

PAYLAŞIM 'YEMEKSEPETİ' BOYKOTU GETİRDİ

Aydın'ın paylaşımı özellikle Eskişehirspor ve Alanyasporlu taraftarlar başta olmak üzere tepki çekti. Paylaşımın ardından sosyal medyadaki tepkiler büyüyerek gündem oldu. Twitter'da 'yemeksepetiboykot' hashtag'i ilk sıralara kadar yükseldi.

589 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Türkiye'nin yemek sektörünün önemli şirketlerinden Yemeksepeti, dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alınmıştı. Yemeksepeti'nin kurucularından Nevzat Aydın'ın şirketteki CEO'luk görevi ise devam ediyor.

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Haber Yorumları (4)
SİPARİŞ: Hemen yüklü sipariş vereyim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BURAK: DOĞRU DEMİŞ
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
MEHMET: ADAM İŞİ BİLİYOR, BOŞUNA CEO OLMAMIŞ REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ekonomi Manşet

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