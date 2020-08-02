Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaylada oğlak otlatırken kaçırılan genç kızdan haber alınamıyor. Bayram tatili nedeniyle suç duyurusunda bulunamayan baba Mehmet Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, perişan olduklarını, 3-4 gündür sürekli kızını aradığını ve hayatından endişe duyduğunu söyledi. Kızının gönülsüz bir şekilde kaçırıldığından şüphe eden baba, "Artık kızımı bulmak için dağlara bakacağım" dedi.

3 KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

Manavgat Karabucak Mahallesi'nde yaşayan Emine Ebru Arıcan 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkiine oğlak otlatmaya gitti. Akşam üzeri saat 17.00 sıralarında yanlarına yaya olarak gelen kimliği belirsiz 3 kişi E.C'yi tehdit edip Emine Ebru Arıcan'ın da ağzını bantlayıp elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

E.C'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturularak Emine Ebru Arıcan'ın bulunması amacıyla araştırma başlatıldı. Bayram tatili nedeniyle suç duyurusunda bulunamayan Mehmet Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, perişan olduklarını, 3-4 gündür sürekli kızını aradığını söyledi.

"SENİ KESERİZ"

Hayvancılık yaptıklarını ve yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yaylaya gittiklerini anlatan Mehmet Arıcan, kızının geçen Salı günü arkadaşıyla birlikte oğlak otlatmaya gittiğini söyledi. Kızının bulunduğu yere gelen 3 kişinin, arkadaşı E.C'yi saldıklarını anlatan Mehmet Arıcan, "Evim yaylada. 2 çocuğum var. Birisi bir tarafa keçi gütmeye gitti. Kızım da oğlağımızı güdüyordu. Oğlak güttüğü yerden başka bir kız arkadaşıyla, eşeğe odun da saralım derken, orada kızımı tutmuşlar. Elini ağzını bağlamışlar. Götürmüşler. Öbür çocuğun da ayakkabısının birisini, elinden tarasını almışlar ve 'seni keseriz' demişler. Öbür çocuk eve yalın ayak geldi. Karakola geldik, şikayetçi olduk. Hemen her gün karakola gelip ne olduğunu soruyorum" dedi.

"KIZIMI GÖNÜLSÜZ KAÇIRDILAR"

Kızını kaçıranların Manavgat'ta bir mahalle muhtarının yeğenleri olduğunu duyduğunu anlatan baba Mehmet Arıcan, "Kızım 'benim gönlüm var, baba ben gönlümle gittim' derse, çocuğumu ben kendim götüreceğim, nikah işlemlerini de yaptıracağım. Kimlik kartı bende, yeni kimlik kartını da çıkartayım. Hayırlı uğurlu olsun kızım' diyeyim diye söyledim. Ama kızımı gönülsüz kaçırdılar. Gönlünü yapamadıklarından kızımı saklıyorlar. Belki de kızımı döve döve öldürdüler. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum" diye konuştu.

Kızının bulunması için herkesten yardım beklediğini anlatırken gözleri dolan baba Mehmet Arıcan, "Ben çok tedirginim, ya kendimi götürüp ırmağa atacağım ya da kalpten gideceğim. Artık kızımı bulmak için dağlara bakacağım. Annesi de evde perişan halde" dedi.

ÇARESİZ ADAM, KIZININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Kızının aç mı susuz mu olduğunu bilmediğini söyleyen Mehmet Arıcan, "Çocuk aç mı susuz mu? Onu da bilen yok. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizim. Kızımın bulunması için yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.