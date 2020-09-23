Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl Okan Bayülgen'in TV100'de yayınlanan Nokta isimli programına konuk oldu. Sorulara samimi yanıtlar veren Bingöl, annesinin yıllar öncesine ait bir videosunu izleyince duygusal anlar yaşadı.

"ANNEM EN SON BENİ UNUTTU"

Annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, zor anlar yaşadı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullandı. Konuşmakta güçlük çeken Bingöl, gözyaşlarına boğuldu.

Yavuz Bingöl'ün gözyaşlarına hakim olamadığını gören Okan Bayülgen ise canlı yayınlanan programa ara vererek reklama gitti.