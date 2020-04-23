Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada"

İSTANBUL - Avcılar E-5'te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" dedi. Uluslararası ehliyet geçerliliği süresi de biten motosiklet sürücüsüne, Hıfsızsıhha Kanuna uymamakta dahil toplam 3648 lira ceza yazıldı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri şehrin birçok noktasında uygulamalarına başladı. Avcılar E-5 Karayolu'nda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipleri motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı.

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım uyuyakaldım orada. Saat 14.00'e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum" dedi.

Polis, Shanur Amanturdyyev hem Hıfsızsıhha Kanunu'na Muhalefetten hem de uluslararası ehliyet belgesi süresi bittiğinden 3150 ve 498 lira cezai işlem uyguladı.

4 günlük yasak boyunca polis ekiplerinin uygulamasının devam edeceği öğrenildi.