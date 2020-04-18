Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı

Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cadde üzerinde bekleyen bir kadın, sürücülerle fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala kadının yanına gelen bazı araç sürücüleri, fuhuş için pazarlık yaptı.

ARAÇLARDAN BİRİNE BİNİP GİTTİ

Bölgeden geçen bisikletliler ise meraklı gözlerle kadına baktı. Kısa süre sonra kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. Buna benzer görüntüler, aynı cadde ve saatte geçen hafta da yaşanmıştı.

İşte fuhuş pazarlığının yapıldığı andan kareler;