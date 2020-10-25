20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K'nın düştüğünde yarı çıplak olduğu iddia edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise eve gelerek inceleme başlattı.

VÜCUDUNDA BİRÇOK KIRIK TESPİT EDİLDİ

Polis olayın kaza olup olmadığını araştırırken M.C.K'nın ise vücudunda birçok kırık oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.