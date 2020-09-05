19 yaşındaki genç arkadaşlarına yardım etmek istersen canından oldu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyolda lastiği patlayan arkadaşlarına yardım etmek isteyen 19 yaşındaki Muhammet Can Yorga (19), yolun karşısına geçmeye çalışırken U.Ö.(21) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz gencin arkadaşları yasa boğuldu.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Balçova yönünden Narlıdere istikametine iki araç ile seyir halinde olan arkadaş grubundan arkada bulunan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patladı.

ARKADAŞINA YARDIM İÇİN DURDU

Bunun fark eden Muhammet Can Yorga'nın içinde bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobil yardım etmek için durdu. Araçtan inen Yorga, arkadaşlarının lastiği değiştirmesine yardım etti. Bir süre sonra Yorga, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yorga'ya, U.Ö. yönetimindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil çarptı.

ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yorga'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yorga'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

U.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.