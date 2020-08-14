Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek

Ada Araştırma, "Türkiye gündemi" araştırmasında katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanlardan yüzde 46,6'sı bu soruya "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" cevabını verirken yüzde 13,4 ise "fikrim yok" dedi. Şirketin "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna ise yüzde 43,2 Recep Tayyip Erdoğan yanıtını vermişti.

3-5 Ağustos tarihleri arasında Ada Araştırma tarafından ülke genelinde 1750 katılımcıyla gündem araştırması yapıldı. Bu araştırmada katılımcılara sorulan sorulardan biri de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra ara ara tartışılan yönetim sistemi oldu.

YÜZDE 40 "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ" DEDİ

Katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusu yöneltildi. Yüzde 46,6 bu soruya "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" cevabı verirken yüzde 40 "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" cevabını verdi. Yüzde 13,4 ise "fikrim yok" dedi.

MHP'LİLER İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Son milletvekili seçimde partilere verilen oylara göre hükümet sistemi konusunda tercih yapanların dağılımına bakıldığında ise MHP'deki makasın diğer partilere göre daha dar olduğu görülüyor. Son seçimde MHP'ye oy verenlerinde yüzde 54,2'si cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklerken yüzde 40,2 ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savunuyor.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 16,1'İ DE "PARLAMENTER SİSTEM" DEDİ

AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 16,1'i de güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ettiğini belirtirken yüzde 12,7 de fikir belirtmedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SORUSUNUN GALİBİ ERDOĞAN

Şirketin aynı ankette katılımcılara yönelttiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna ise yüzde 43,6 Recep Tayyip Erdoğan yanıtını vermişti. Erdoğan, bu sonuçla anketteki en yakın rakibi Mansur Yavaş'ı 3'e katlamıştı.