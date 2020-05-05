Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı

Trabzon'un Yomra ilçesinde vatandaşlar yanan otomobil, görünce itfaiye çağırdı. Kısa sürede söndürülen araç içerisinden başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Soner Taşkın'ın (35) cansız bedeni çıktı. Taşkın ile aralarında para meselesi bulunduuğu öğrenilen N.A. (42) ve Ö.T. (35) gözaltına alındı.

YANAN ARAÇTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde gece saatlerinde 61 ABU 021 plakalı otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Taşkın'ın yapılan otopsisinde, vücudunda kurşuna rastlandı. Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. ve Ö.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.