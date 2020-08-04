Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı

Menderes'de çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınarak, söndürülen orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan orman yangını 22 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yaklaşık 400 hektarlık alan da küle döndü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunduğunu ifade ederek olayla ilgili E.Y.'nin de gözaltına alındığını açıklamıştı. Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ise yangına piknikçi E.Y.'nin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. E.Y., gözaltına alındı.