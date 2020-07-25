Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Katar ekiplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü, Barcelona'nın efsane ismi Xavi koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
25.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:00
Barcelona'nın efsane isimlerinden olan ve aktif olarak Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İspanyol çalıştırıcı, "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.
Al Sadd'ın bugün Al Kohr ile oynayacağı müsabakada takımın başında David Prats yer alacak.