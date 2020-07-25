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Xavi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Spor Arena Dış Haberler | Katar ekiplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Xavi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!
25.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:20

Spor Arena Dış Haberler | Katar ekiplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İspanyol çalıştırıcı, "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.

Al Sadd'ın bugün Al Kohr ile oynayacağı müsabakada takımın başında David Prats yer alacak.

Kaynak: Hürriyet

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