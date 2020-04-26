Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç, tüm dünyaya korku salan koronavirüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.