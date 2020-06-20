Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım

Yıllar önce yayınlanan İbo Show'da yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kınalı, ekonomik kriz yaşadığını söyledi.

"BU GİDİŞLE ARABAMI SATACAĞIM"

Habertürk'te yer alan habere göre: Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere yansıyan Didem, muhabirlerin sorularını yanıtlarken yaşanan süreç ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Ekonomik sıkıntı çektiğini belirten 34 yaşındaki Kınalı, "Pandemi süreci içerisinde hala iş yok. Hazıra dağ dayanmıyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Para kazanamıyoruz. Bu gidişle arabamı satacağım, elimden başka bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu.