Veyis Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında, tam adı nedir, hangi kanalda sunuculuk yapıyor?

Habertürk TV'de ana haber sunuculuğu, program sunuculuğu ve genel müdürlük görevlerinde bulunan Veyis Ateş'in kariyeri merak ediliyor. Peki Veyis Ateş kimdir, aslen nereli, memleketi neresi, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, evli mi, çocuğu var mı?

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Veyis Ateş doğum tarihi : 1973

Veyis Ateş kaç yaşında : 47 yaşında

Veyis Ateş aslen neresi : Mersin (Tarsus)

Veyis Ateş mesleği ne : Gazeteci, Sunucu

Veyis Ateş tam adı nedir : Abdurrahman Veyis Ateş

VEYİS ATEŞ KARİYERİ HAKKINDA BİLGİLER

Habertürk'te Tv'de Ana Haber sunuculuğu yapan Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'de doğdu. Radyo ile yakından ilgili olan Ateş, radyoculuk da yaptı. 2013 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu ve bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Veyis Ateş hayatı ve biyografisi haberimizde.

Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır.

Bugünlerde ise Türkiye'nin Nabzı Özel programını sunmaktadır. 26 Eylül Cumartesi günü Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte program yapacaktır.