Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik darbe girişiminde bulunmak için ülkeye girdiği belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. Maduro, gözaltına alınanlar arasında 2 ABD'li güvenlik gücünün de olduğunu ifade etti. Venezuela askeri, darbe girişiminde bulunan 8 kişiyi yakalayarak sahil kıyısına dizdi. O anlar ise kayıt altına alınarak, basına servis edildi.

GÖZALTINA ALINIP SAHİL KIYISINA DİZİLDİLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısın da, kendisine darbe girişimde bulunmak üzere ülkeye giren 8 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında 2 ABD'li güvenlik gücünün bulunduğunu belirten Maduro, ABD'nin ülkesini kana bulamak ve 'askeri müdahaleye' bahane bulmak için koronavirüs salgını dönemini kullandığını da ekledi. Venezuela askeri, darbe girişiminde bulunan 8 kişiyi yakalayarak sahil kıyısına dizdi. O anlar ise kayıt altına alınarak, basına servis edildi. Görüntüde 8 kişinin ellerinin kelepçi vaziyette yakalandığı görülüyor.

TELSİZ VE KİMLİKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Venezuela güvenlik güçleri, ABD'li iki güvenliğinde aralarında bulunduğu 8 kişiye yaptığı operasyonda çok sayıda kimlik ve telsiz ele geçirildi.

'TRUMP'IN GÜVENLİK BİRİMİNDE ÇALIŞIYORLAR' İDDİASI

Venezuela medyasındaki habere göre Maduro, gözaltına alınan 2 ABD'linin Başkan Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalışıyor. Söz konusu ABD'lilerin SilverCorp şirketine ait kartlarının bulunduğu belirtildi.