Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı

Kayseri'de kalp krizi geçiren İlmiye Başyazıcıoğlu, hayatını kaybetti. Başyazıcıoğlu için okutulan mevlit, kızı tarafından sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Mevlide katılamayan aile yakınları ve sevenleri, programı buradan takip etti.

INSTAGRAM VE YOUTUBE'DA YAYINLANDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını evlerinde kalması gereken kişileri, yaşadıkları kayıplarda da acılarını internet üzerinden paylaşmaya zorluyor. Kayseri'de kentin tanınmış iş insanlarından Ömer Başyazıcıoğlu'nun eşi İlmiye Başyazıcıoğlu (65), kalp krizi sonucu 9 Nisan'da hayatını kaybetti. İlmiye Başyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlit, salgın dolayısıyla katılamayanlar için Başyazıoğlu'nun kızı Hülya Tiritoğlu'nun Instagram hesabından ve YouTube üzerinden yayınlandı.

TAZİYELER DE SOSYAL MEDYADAN KABUL EDİLDİ

Ailenin evinde okunan Kur'an-ı Kerim'i de sosyal medyadan takip edenler başsağlığı mesajlarını ve üzüntülerini yine buradan iletti. Hülya Tiritoğlu, iyilikseverliği ile bilinen annelerini ani bir şekilde kaybetmenin hüznü içinde olduklarını dile getirdi. Sevdikleriyle acılarını paylaşmak istemelerine rağmen koronavirüs salgını dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Tiritoğlu, yayını takip edenlere "Hepiniz yanımızda olmak isterdiniz, biz de sizlerle olmak isterdik. Ancak böylesi şu an için daha iyi görünüyor. Hatimleriniz, dualarınız için çok teşekkür ediyoruz." dedi.