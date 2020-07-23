Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in mezarı sık sık vatandaşlar tarafından ziyaret edilirken, bırakılan bayram şekerleri ise dikkat çekti.

BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken, Gültekin'in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirilerek binlerce kişinin katılımıyla Gayda köyünde dün toprağa verilmişti.

MEZARINA BAYRAM ŞEKERLERİ BIRAKILDI

Bugün de köye gelen vatandaşlar Pınar Gültekin'in mezarını ziyaret ederek dua ediyor. Mezarının başında gün boyu vatandaşlar eksik olmazken, aile fertleri ise yakın çevrelerinden gelen taziyeleri kabul ediyor.

Öte yandan, Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri ise dikkat çekti.