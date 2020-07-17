Üzüm çekirdeği yağının litresi 640 lira
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 21 yıldır bağcılık sektöründe faaliyet gösteren firma, bu yıl ilk defa ürettiği üzümlerin çekirdeklerinin yağını çıkarttı.
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 21 yıldır bağcılık sektöründe faaliyet gösteren firma, bu yıl ilk defa ürettiği üzümlerin çekirdeklerinin yağını çıkarttı. Litresi 640 liradan satılan üzüm çekirdeği yağı, 280 derecenin üzerindeki yanma derecesiyle dünyanın en zor yanan yağlarından biri olarak adlandırılıyor.
Elmalı'da, 1999 yılında üzüm bağı yatırımı yapan Likya Bağları, Tarık Özkan ve oğulları Burak ve Doruk Özkan tarafından kuruldu. Bölgede yok olmuş veya yok olmaya yüz tutmuş üzüm çeşitlerine yeniden hayat veren Likya Bağları'nda, toplam 500 dönüme yakın alanda bağ bulunuyor. Firma, bu yıl 700 tona yakın üzümden çıkan çekirdeklerin de yağını çıkardı. 1,4 kilogram çekirdekten sadece 1 gram yağ çıkarken, 700 tona yakın üzümden sadece 500 litre yağ edildi.
Türkiye'deki uzman isimlerden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Başkanı Dr. Ali Güler, üzüm çekirdeği yağıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Üzüm çekirdeği yağının içerdiği oligomerik proantosiyanidin bileşiklerinin C vitamininden 20 kat, E vitamininden 50 kat daha güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Dr. Güler, üzüm çekirdeğinin özellikle E vitamini açısından zengin ve yüksek miktarda antioksidan özelliği gösterdiğini söyledi. Flavonoidler açısından da zengin olduğunu belirten Dr. Ali Güler, "Bu antioksidan bileşikler vücutta serbest radikallerin oluşumunu engellediği için antikanserojen olarak nitelendiriliyor. Bazı alanlarda antijenik olarak yaşlanmayı geciktirici özelliği olduğu belirtilir. Çok değerli bir ürün. Özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ciddi miktarda üretildiğini biliyoruz. İnsan sağlığı açısından önemli bir ürün" ifadelerini kullandı.