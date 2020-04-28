Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat

Türkiye'de vatandaşlar koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle başa çıkmaya çalışırken, dolandırıcılar ise yeni yöntemlerle vatandaşların parasını çalmanın yollarını arıyor. Uzmanlar, sosyal medyadan yapılan dolandırıcılara karşı uyarıyor.

RESMİ UZANTILI GELEN MAİL VE SMS'E DİKKAT

Kısa çalışma ödeneği, sosyal yardım başvuruları gibi başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Resmi uzantılı mailler ve SMS kodlarıyla 'hak kazandınız' gibi link gönderen dolandırıcılar, eğer linke tıklamanız halinde kişisel bilgilerinizi ele geçirebiliyor.

GERÇEK OLMAYABİLİR

Uzmanlar, gönderilen pdf uzantılı dosyaların ve resmi makamlarca yazılmış gibi olan yazıların gerçek olmayabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek meblağlı miktarlar kazandınız gibi gelen SMS veya e-postalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Gelen bilgileri farklı resmi kaynaklardan doğrulamaya çalışmanız sizin güvenliğiniz açısından önemlidir" diyor.