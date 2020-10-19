Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Mal diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitim hala uzaktan olacak şekilde devam ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler zaman zaman yaptığı gaflarla gündeme gelirken, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bir dersinde yaşanan olay sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

"MAL MI BU ADAM YA?"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, online ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti. Mikrofonunun açık olduğunu unutan 'Tuğba' isimli bir öğrenci ise öğretmenin kendi kitabını önermesinin ardından, "Kendi kitabını öneriyor mal mı bu adam ya?" dedi.

"EVET, MALIM TUĞBA"

Öğrencisinin kullandığı hakaret içerikli ifadeyi duyan Daşlı ise "Evet malım Tuğba, mikrofonun açık, terbiyesizlik yapma" şeklinde konuştu ve öğrencisine cevap verdi.

OLAY TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRDİ

Yaşanan bu olay sosyal medya gündemine gelirken, Twitter'da 'Tuğba' kelimesi kısa sürede Türkiye'nin gündemine girdi.