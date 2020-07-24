Ünlü sunucusu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından tatil için soluğu Bozcaada'da alan ünlü sunucu Özlem Yıldız, daha sonra rotayı Muğla'ya çevirdi. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından da tatil karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımları büyük beğeni toplarken, takipçilerinin emojili yorumları ise dikkatlerden kaçmadı. Güzel sunucunun tatil pozlarının altına takipçileri "ateş" emojisi koyuyor. Bazı takipçiler ise "alev aldı buralar" yorumları yapıyor.

İşte Özlem Yıldız'ın ses getiren tatil fotoğrafları: